إنفوجراف.. مخالفات المرور وطرق السداد

جدة - نرمين السيد - تقدم النيابة العامة خدمة إلكترونية مميزة للتسهيل على أصحاب السيارات الاستعلام الإلكترونى عن المخالفات المرورية عن طريق موقع إلكترونى «خدمة المرور - النيابة العامة».





والإنفوجراف التالى يوضح طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق سدادها.

ويستطيع المواطن فى دقائق معرفة قيمة المخالفات الخاصة بسيارته وذلك سهولة ويسر إذ تظهر أمامه المخالفات الخاصة بسيارته دون عناء الوقوف فى طوابير داخل وحدات المرور.

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