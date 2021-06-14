رشا راغب: الرئيس وضع استراتيجية تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الإثنين، فى افتتاح اليوم الثالث من اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأشارت الدكتورة رشا راغب، إلى أن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب قدمت برامج تدريبية تتسم بالرقى والمهنية فى مختلف المجالات، للعديد من مؤسسات الدولة وأجهزتها وشملت أوجه التعاون والتدريب وزارة العدل، والهيئات والجهات القضائية، حيث قدمت الأكاديمية برامج تدريبية فنية للمنضمين حديثًا للهيئات والجهات القضائية، إلى جانب توفير برامج تدريبية على نطاق واسع للشباب الإفريقى بما يعزز من قدراتهم ومهاراتهم القيادية ويؤهلهم لمجالات العمل المختلفة، على نحو ينعكس إيجابًا على مستقبل شعوب القارة الإفريقية.
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