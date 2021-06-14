طقس الغد.. مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.
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