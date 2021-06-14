/635795/نكشف-حقيقة-توزيع-درجات-امتحانات-الثانوية-العامة-2021

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لعدد الأسئلة الامتحانية والدرجات، التي أعلن عنها أحد المعلمين على إحدى القنوات الفضائية، التي تضمنت شكل امتحان الثانوية العامة ليتضمن ٤٥ سؤالا ب٨٠ درجة في اللغة العربية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بنفى وزير التربية والتعليم لما ردده أحد المعلمين بشان الأمتحانات والدرجات، وإليكم التفاصيل:-

وزير التربية والتعليم ينفى ما ردده أحد المعلمين عبر إحدى القنوات الفضائية

وقال وزير التعليم، أنه لا صحة لهذه الأرقام على الاطلاق وليس هذا عدد الأسئلة ولا توزيعها ، جاء ذلك تعقيبا من وزير التربية والتعليم علي علي أحد الجروبات التعليمية عبر تطبيق "الواتس اب" ، حيث استفسر ولي أمر عن ما تم إذاعته ، ليؤكد الوزير أنه لا صحة لهذه الأرقام على الاطلاق وليس هذا عدد الأسئلة ولا توزيعها، مع احترامه للمعلم الجليل ومؤكد أنه لم يشاهد الحلقة وبالتالي لا اريد نقد المعلم وانما اوضح الحقيقة أن هذه اجتهادات وليست قرارات.

جدال الامتحانات

وكانت وزارة التربية و التعليم قد أعلنت جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 ستعقد فى ١٧٩٤ لجنة إلكترونيا و ٣٦١ لجنة ورقيا و ١٣ لطلاب المتفوقين بمدارس العلوم و التكنولوجيا و ٢٥ لجنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.