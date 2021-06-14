مفأجاة.. الصحة تسمح بعقد لجان امتحانات الثانوية العامة.. لطلاب المصابين بفيروس«كورونا»

/635801/مفأجاة-الصحة-تسمح-بعقد-لجان-امتحانات-الثانوية-العامة-لطلاب-المصابين-بفيروسكورونا

أعلنت وزارة الصحة و السكان خطتها للمشاركة في تأمين امتحانات الثانوية العامة 2021، التي ستنطلق يوم 10 يوليو القادم لطلاب الشعبة العلمية و 11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن إعلان وزارة الصحة، إقرار الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا فى ظل اجراءات احترازية مشددة.

وزارة الصحة تؤكد موافقتها عقد لجان الامتحانات للطلاب بفيروس كورونا

أكدت وزارة صحة موافقتها علي عقد لجان امتحانات للطلاب المصابين بفيروس " كورونا" في لجان منعزلة بشرط قيام أهل الطالب المصاب بأبلاغ الادارة التعليمية قبل الامتحان لتخصيص مكان منعزل له بعيدا عن زملائه داخل اللجنة.

وزارة الصحة تشدد على ضرورة نشر اللافتات الإرشادية بكافة المدارس

وتضمن الخطاب الذي أرسلته وزارة الصحة للتعليم، بضرورة نشر اللافتات الإرشادية بكافة المدراس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوی ، مع تخصيص قاعة منفصلة للطلاب المشتبه في إصابتهم أو المخالطين لحالات كورونا وقاعة أخرى للحالات المصابة.

وشددت وزارة الصحة علي ضرورة توفير أحواض غسيل الأيدي والصابون والمناديل الورقية بدورات المياه الملحقة ، مع وضع علامات إرشادية لإلزام الطلاب بمسافة متر على الأقل أثناء الدخول، وقياس الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة، وكذلك ضرورة التزام كل طالب بالكمامة طول فترة الامتحان، وقيام المراقبين بتطهيرأيديهم بالكحول قبل توزیع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة .

ودعت الوزارة إلي ضرورة ، ارتداء قفازا قبل جمع أوراق الإجابات في نهاية الامتحان وخروج الطلاب بانتظام ( طالب يليه طالب بفترة زمنية قصيرة ) بعد انتهاء الامتحان ومنع التزاحم، وتطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل امتحان.

وأكدن علي ضرورة إبلاغ رئيس اللجنة فورا لزيارة الوحدة الصحية عند ظهور أعراض الاشتباه على أيا من الطلاب أو المراقبين، وضرورة منع تزاحم الأهالي على مداخل اللجان والمدارس.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 ستعقد فى ١٧٩٤ لجنة إلكترونيا و ٣٦١ لجنة ورقيا و ١٣ لطلاب المتفوقين بمدارس العلوم و التكنولوجيا و ٢٥ لجنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.