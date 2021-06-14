وكيل عمرو جمال:الوصل الإماراتي مهتم باللاعب منذ شهرين

/635794/وكيل-عمرو-جمالالوصل-الإماراتي-مهتم-باللاعب-منذ-شهرين

كشف ميدو حزين وكيل أعمال عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، عن العروض التي تلقها بعد تألقة مؤخراً في الدوري.

وقال في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": عمرو جمال وقع موسمين مع فريق الطلائع في بداية انضمامه للفريق، وهو الان يقدم أفضل مواسمه ومن أحسن المهاجمين في مصر، وإمكانياته وسنه وخبرته تؤهله للأفضل وجلسنا معه وهو يركز على إنهاء الدوري بعدد معين من الأهداف.

وأختتم قائلاً:”عودة عمرو للأهلي لم تحسم حتى الان لم نتحدث مع الأهلي بشأنه، ولكن الوصل الإماراتي مهتم باللاعب منذ شهرين تقريبا، ولكن لا أفضل له الخروج من الدوري المصري حتى لا تتكرر أخطاء خروجه في وقت سابق”.

وكيل أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غداً الثلاثاء.

وحدد مسئولو المارد الأحمر موعد سافر بعثة الفريق إلى تونس عصر بعد غد، الثلاثاء، وذلك لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

موعد المباراة

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.