/635797/صبورة-السيد-تعلن-موافقتها-على-الموازنة-العامة-للدولة-التعليم-ومحو-الأمية-يحتاج-إلى-تركيز-وأهتمام-أكبر

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، نجحت فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وأكبر دليل على ذلك هو ما شهدته الموازنة العامة للدولة الجديدة من طفرة كبيرة فى قطاع النقل، لافتا إلى أن قطاع التعليم وخاصة محو الأمية يحتاج إلى تركيز أكبر وأهتمام من قبل الحكومة.

دوت الخليج، يرصد فى الخبر التالى ما جاء بشأن موافقة النائبة صبورة السيد على الموازنة العامة للدولة أثناء المناقشات.

صبورة السيد تعلن موافقتها على الموازنة العامة للدولة

وأضافت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، خلال البيان الصادر لها، إنه لابد من التفرقة بين الظروف العادية التي يمر بها أي نظام أو اقتصاد في العالم، وبين الظروف الاستثنائية التي تتعطل فيها القواعد ويتغير فيها المجرى العادى للأمور، مُشيرة إلى أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر في الآونة الأخيرة، إلا أن الدولة أستطاعت في تحقيق الكثير من الإنجازات في شتي المجالات بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول.

صبورة السيد: الموازنة العامة للدولة تضمن العديد من المؤشرات الإيجابية

وأعلنت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، تأييدها الكامل وموافقتها على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، نظرًا لتوافقها مع التوجهات السياسية للدولة المصرية وأهدافها وكافة المبادرات الرئاسية، كما أنها تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية خاصة فى نسبة الدين والفائض الأولى ومعدل النمو ونسبة العجز ومعدل الإنفاق الاستثمارى.