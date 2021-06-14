وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3.5 مليون طن

وقال وزير الزراعة، فى بيان للوزارة اليوم الإثنين، إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة هى: الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، ابمانجو، الثوم، العنب، الخوخ والبطيخ.
وأضاف أن صادرات مصر من الموالح بلغت مليونا و694 ألفا و927 طنا، بالإضافة إلى تصدير 594 ألفا و742 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 365 ألفا و816 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 106 آلاف و679 طنا، فى حين احتل العنب المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 55 ألفا و964 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 19 ألفا و342 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السابع بإجمالى 18 ألفا و496 طنا، تليها فى المركز الثامن الفاصوليا بإجمالى 18 ألفا و260 طنا.
وأشار القصير إلى أن صادرات مصر من الثوم حصلت على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 13 ألفا و678 طنا، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 9 آلاف و751 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادى عشر بإجمالى 8 آلاف و935 طنا، وحصل الرمان على المركز الثانى عشر بإجمالى 6 آلاف و538 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 5 آلاف و749 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 5 آلاف و168 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالى 431 طنا.
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