شيخ الأزهر: على العرب التصدى لمخططات الكيان الصهيونى الإجرامية

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن إصرار الكيان الصهيونى على تنظيم ما يسمونه بـ"مسيرة الأعلام" حول المسجد الأقصى المبارك، استفزازٌ جديدٌ، ينضم لسلسلة طويلة من المخططات الإجرامية، فضلًا عن كونه محاولة لكسب دعاية سياسية رخيصة، يقودُها اليمين الإرهابى المتطرف، على حساب دماء الفلسطينيين المسالمين وحقوقهم.





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