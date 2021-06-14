حقوق الإنسان بـ«الشيوخ» تستقبل وفدا برلمانيا من أوزبكستان

جدة - نرمين السيد - استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمد هيبة رئيس اللجنة وفدا برلمانيا من دولة أوزبكستان برئاسة النائبة عالية يونسوفا امين البرلمان بجمهورية أوزبكستان والمسؤولة عن حقوق الإنسان ولطف الدين خوجة القائم باعمال سفارة أوزبكستان بالقاهرة.





ورحب الدكتور محمد هيبة بالوفد، مشيدا بالعلاقات المصرية الأوزبكية والتى شهدت زخما أثر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأوزبكستان عام 2018 والتى كان من نتيجتها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، مشيرا الى أهمية استغلال تلك العلاقة المميزة بين القيادة السياسية فى البلدين لدعم وتطوير التعاون فى الاصعدة المختلفة والقضايا المشتركة على المستويين الدولى والإقليمى خصوصا فى مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد هيبة تطلعه وأعضاء اللجنة إلى زيارة الرئيس الأوزبكى لمصر وعقد قمة ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث هذه الموضوعات المشتركة ودفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التطوير وكذلك تطلعه لاستمرار التعاون البرلمانى بين البلدين الصديقين وكذا التعاون المشترك بين الأزهر واوزبكستان فى مجال تنمية الفكر الدينى فى مواجهة العنف والتطرف والحفاظ على التراث الإسلامى الوسطى.

وأكدت عاليا يونسوفا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأوزبكستان واهمية تبادل الزيارات، مشيرة الى وجود تواصل مستمر بين اللجان الحكومية فى البلدين لفتح آفاق التعاون مشيدة بالعلاقات الوثيقة مع الأزهر الشريف ومكانته عند الشعب الأوزبكى، لافتة إلى تطلعها إلى مواصلة التعاون المشترك وخصوصا فى الفعاليات المقبلة لدولة أوزبكستان بجانب تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية.

وفى نهاية الاجتماع تبادل الطرفان الهدايا التذكارية تعبيرا عن أواصر الصداقة والأخوة.