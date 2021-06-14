وزير التعليم العالى يرأس اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ظهر اليوم الاثنين اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بحضور د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة، و د. حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اللواء طبيب/خالد عامر رئيس مركز الخلايا الجذعية والطب التجديدى بالقوات المسلحة، والسادة الأعضاء.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها اللجنة لمواجهة COVID-19، مشيدا بالنجاح فى مواجهة الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا.

وأكد د. عبد الغفار أن أعداد المصابين بكورونا الآن تتناقص، مشيراً إلى انخفاض معدل المصابين حالياً بالمستشفيات الجامعية.

وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بإنشاء عيادة متخصصة بالمستشفيات الجامعية لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا بحيث تضم عدد من التخصصات الطبية؛ لعلاج الآثار النفسية والطبية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتكون بجميع محافظات الجمهورية.

كما ناقشت اللجنة الدراسة التى أجريت على الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.