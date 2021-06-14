الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة العدل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 14 لسنة 2021 باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل " الديوان العام-مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعى-مصلحة الشهر العقارى" عن السنة المالية 2019- 2020. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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