/635788/علاء-عابد-الموازنة-الجديدة-مبشرة-وسيكون-هناك-رضا-من-المواطن-عما-تفعله-الحكومة-فيديو

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالشكر للنائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مؤكداً أنه سجل رقم كبير وظل واقفاً خلال المناقشة مدة 6 ساعات كاملة ليأتي في التصنيف العالمي بعد نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي، فتحية له وتحية للجنة الخطة والموازنة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي ما جاء بشان تصريحات رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علاء عابد، عن الموازنة العامة للدولة، وإليكم التفاصيل:-

علاء عابد يوجه الشكر للحكومة: تؤدى دور كبير جدًا

كما وجه رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علاء عابد، الشكر للحكومة لانها تؤدي دور كبير جداً ، وهذا الدور ممثلاً في الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، متابعا "ولا يفوتني أن أشكر وزير مجلس النواب".

علاء عابد: الموازنة هى الأضخم منذ نشأة البرلمان

وأضاف رئيس لجنة النقل، علاء عابد، أن الموازنة هي الأضخم منذ نشأة هذا البرلمان، لافتا إلى أن نسبة النمو التي حققتها الحكومة في الظروف الذي يتعرض له العالم وتوجيه الرئيس السيسي ببرامج الحماية الاجتماعية وتحتها 60 خط فهي تحول المواطن من عدم الرضا لحياة رضا كامل.

وتابع النائب علاء عابد، حديثه قائلًا:« اتحدث عن برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام، وهناك نقطة أريد أن أنقلها بما إني نائب عن الشعب المصري وهي أصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن البنك المركزي اتخذ إجراءات لحماية أصحاب المشروعات الكبيرة ولكن عندنا آلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة من أصحاب المليون والنصف مليون وهم شريحة كبيرة جدا.

وناشد رئيس نقل النواب، الحكومة أن يكون هناك وقفة مع لجنة المشروعات الصغيرة، ولجنة الصناعة، والاقتصادية للنظر لهؤلاء أصحاب المشروعات الصغيرة لأن ملتزمون بقروض مثلهم مثل أصحاب المشروعات الكبيرة والذين حصلوا على حماية وتسهيلا خلال فترة كورونا من قبل البنك المركزي.

واختتم قائلاً "الأمل موجود وهذه الموازنة مبشرة بأن يكون هناك رضا من المواطن المصري عما تفعله الحكومة من أجل حياة أفضل".