الأهلي راحه اليوم الأثنين استعداداً للسفر غداً إلي تونس لمواجة الترجي

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منح الجهاز الفني لنادي الأهلي راحه سلبية للاعبين الفريق، استعداداً للسفر غداً الثلاثاء إلي تونس لمواجة الترجي التونسي في نصف نهائي دوي ابطال إفريقيا.

وقرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى محمود الخطيب، المقرر سفرها إلى تونس لمواجهة فريق الترجي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما نجح في تخطي فريق صن داونز الجنوب الإفريقي في دور الثمانية بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة المرتقبة والمنتظرة والتي ستجمعهما مساء يوم السبت المقبل، على ستاد رادس، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب