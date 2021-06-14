أحمد أباظة: الموازنة العامة للعام الحالي 2021\2022 بها 569 مليار جنية فائض للديون

/635802/أحمد-أباظة-الموازنة-العامة-للعام-الحالي-20212022-بها-569-مليار-جنية-فائض-للديون

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، و مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021\222 ،أن هناك فائض فى الديون المحلية والخارجية بالاعتمادت الخاصة الموازنة للعام الحالي، بغلت 579.582 مليار جنية مقابل 566 مليار جنية بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب فؤاد أباظة اثناء مناقشة الموازنة العامة بجلسة البرلمان اليوم

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة ،عضو مجلس النواب، إلى الرقم المخصص بسداد اقساط القروض، التي حان وقت سداد اقساطها حيث بلغت اعتمادها، 595 مليار، مقابل 555 مليون دولار فى الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.

الايرادات العامة

ولفت النائب أحمد دفؤاد أباظه، عضو مجلس النواب، إلى الايرادات العامة المتوقعه والمتوقع تحصليها خلال العام المالي الحالي 2021\2022، 19 و 20 ترليون و195 .365 مليار مقابل نحو تريلون و288.753 مليارجنيه ،مشيرا الى المبالغ المعتمدة لسداد فائض الديون 569 مليار و155 مليون جنية والمبلغ المعتمد لسداد الديون 375 مليا و566 مليون، لافتا الي ان المبلغ المتبقي بعد سداد اقساط القروض من الايرادات العامة، يتم انفاقه على جميع ابواب المصروفات الاخري.

الموازنة العامة للعام المالي 2021\2022

جاء هذا خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة،بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى،وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.