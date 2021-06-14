/635803/تأجيل-محاكمة-3-متهمين-بإغتصاب-فتاة-الساحل-لـ-8-أغسطس-للاطلاع

أجلت نيابة جنوب القاهرة، قرارات الدائرة العاشرة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، محاكمة 3 متهمين باغتصاب فتاة الساحل لجلسة 8 أغسطس المقبل للاطلاع.

قضية فتاة فيرمونت

وأتضح أن اثنين من ضمن المتهمين الثلاثة، متهمين في قضية "فتاة فيرمونت" التي لا زالت قررت النيابة حفظها.

والمتهمون في القضية هم: "شريف الكومي"، و"أمير زايد" (متهما فيرمونت) و"يوسف قرة".

وأوضح النيابة العامة في تحقيقاتها، أن المتهمون الثلاثة في سنة 2015، اغتصبوا أنثى في قرية سياحية بالساحل الشمالي، مضيفة أنه ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي (فيديو) لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها.

أقوال المجني عليها

وقالت المجني عليها أمام جهات التحقيق: إنها توجهت بدعوة من صديقها المتهم الأول "شريف الكومي" سنة 2015 لقضاء عدة أيام معه بقرية شهيرة بالساحل الشمالي، حيث التقته برفقة كل من شقيقه عمرو، والمتهم الثاني يوسف قرة وآخرين لا تعلمهم، وظلت بالوحدة يومين قدم إليها في ليلة اليوم الثاني أحد المذكورين مشروبًا كحوليًا رفضت شربه لرؤيته وقد دس مادة غريبة به، ثم شربت لاحقًا مشروبات كحولية أعدت بعضها، وانتابها على إثر شرابها شعور بالنعاس فآوت إلى غرفتها منفردة، ثم واكب ذلك شعورها بمواقعتها جنسيًّا دون رضاها أو قدرتها على المقاومة والاستغاثة.

وأكملت الضحية، بأن صديقتها أكدت لها تعرضها للاعتداء من قبل المتهمين لاعتيادهم مواقعة الفتيات کرهًا عنهن بعد تخديرهن وتصويرهن في أوضاع جنسية.

واستندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى شهادة الضحية و6 آخرين، بالإضافة لتقرير فحص التسجيل الصادر من "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بوزارة الداخلية والذي أثبت تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما فى صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وأوضحت المجني عليها، أن التسجيل كان قد أُرفِق بالبلاغ المقدم "للنيابة العامة" في واقعة التعدي على فتاة "بفندق فيرمونت نايل سيتى"، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.