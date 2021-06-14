/635806/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-اسكتلندا-والتشيك

أعلن المنتخبين التشيكي والإسكوتلندي عن تشكيل فريهم في مباراة اليوم في بطولة أمم أوروبا، ويقود اسكتلندا الثنائي أندرو روبرتسون وسكوت ماكتوميناي، لاعبا ليفربول ومانشستر يونايتد على الترتيب، بينما يبدأ ثنائي وست هام يونايتد، فلاديمير كوفال وتوماس سوسيك، في تشكيل التشيك.

تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثالثة مساء، وتعود اسكتلندا للمشاركة في البطولة القارية بعد غياب ربع قرن، بينما تشارك التشيك للمرة السابعة تواليا، ويشهد على اللقاء ملعب هامبدن بارك بإسكوتلندا، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين.

تشكيل منتخب اسكتلندا :

حارس المرمى: ديفيد مارشال

خط الدفاع: جاك هندري - جرانت هانلي - ليام كوبر

خط وسط الملعب: ستيفن أودونيل - سكوت ماكتوميناي - ستيوارت أرمسترونج - جون ماكجين - أندرو روبرتسون

خط الهجوم: ليندون دايكس - ريان كريستي

تشكيل منتخب التشيك في المباراة :

حارس المرمى: توماس فاتسليك

خط الدفاع: فلاديمير كوفال - أوندري شيلوتسكا - توماس كالاس - يان بوريل

خط وسط الملعب: لوكاس ماسوبوست - توماس سوسيك - فلاديمير داريدا - أليكس كرال - جيكوب جانكتو

خط الهجوم: باتريك شيشك

المجموعة الرابعة في يورو 2020:

منتخب إنجلتر

منتخب كرواتيا

منتخب التشيك

منتخب اسكتلندا

نتيجة مباراة إنجلترا وكرواتيا

حسم المنتخب الإنجليزي المباراة أمام منخب كرواتيا في لقاء الجولة الأولة من المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا، بنتيجة هدف دون رد، وشهد على اللقاء ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية، وسجل الهدف الوحيد في المباراة رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي.

سجل رحيم ستيرلينج الهدف الأول في المباراة والوحيد في اللقاء، في الدقيقة اسابعة والخمسون من عمر المباراة، من خلال مراوغة من منتصف الملعب من كالفين فيليبس، وتمريرة من وسط مدافعي كرواتيا لستيرلينج لينفرد على المرمي ويسكنها الشباك بتسديدة قوية تصتطدم في يد حارس المرمي ولم يتمكن منها وتسكن الشباك.

تفوق المنتخب الإنجليزي في المباراة الأولي في المجموعة الرابعة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية المنتخب في البطولة، وفي المجموعة ليتصدر المجموعة، وينتظر نتيجة مباراة منتخب التشيك والمنتخب الاسكوتلندي غداً الساعة الثالثة مساء.