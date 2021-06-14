/635804/النائب-حمادة-عليا-الطلاق-وزير-المالية-لايقل-عن-سيدنا-يوسف-ورئيس-المجلس-يطالب-بالحذف-من-المضبطة

شهدت الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدل بعد أن حلف النائب حمادة زهير نائب أسيوط بالطلاق 3 مرات.

دوت الخليج، يرصد فى اخبر التالى ما جاء بشأن التصريح القوى الذى أطلقه أحد النواب، بشأن وزير المالية، محمد معيط.

النائب حمادة: عليا الطلاق وزير المالية أفضل وزير

وبدأت الواقعة عندما قال النائب حمادزة زهير:« عليا الطلاق وزير المالية أفضل وزير ، و بعدما اعترض أحد النواب، كررها مرة ثانية عليا الطلاق وزير المالية أحسن وزير، وهنا ضحك وزير المالية د .محمد معيط، الذي كان حاضرا الجلسة.

و أضاف النائب حمادة زهير خلال الجلسة العامة قائلا:« سيدنا يوسف جاء و أدار خزائن مصر في نفس الظروف التي يدير فيها د. محمد معيط وزارة المالية».

النائب حمادة الزهير لـ«المستشار حنفى جبالى»: عليا الطلاق أنت أحسن رئيس مجلس

وقال النائب حمادة زهير، موجها كلامه للمستشار الدكتور حنفي الجبالي:« وعليا الطلاق أنت أحسن رئيس مجلس، واعترض حزب النور على التشبيه و كلام النائب بالقسم بالطلاق، وهنا قام رئيس المجلس بحذفها من المضبطة وصوت المجلس على ذلك».

هذا وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب، قد بدأت منذ قليل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لاستكمال مناقشة الموازنة العامة للدولة وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.