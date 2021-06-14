/635807/موعد-مباراة-الأهلي-للطائرة-رجال-ضد-الترسانة-في-ربع-نهائي-كأس-مصر

يدخل فريق رجال الأهلي لكرة الطائرة لمباراته اليوم الأثنين أمام نظيرة فريق الترسانة في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة مشواره نحو اللقب.

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وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

الجدير بالذكر ان توج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

محمود الخطيب

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

نتيجة المباراة

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.