/635808/اغتصب-موظفة-تأجيل-محاكمة-مبيض-محارة--في-دار-السلام

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في منطقة دار السلام، لجلسة 11 يوليو.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بتأجيل محكمة جنايا القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لـ 14 يونيو المقبل.

صدر قرار اليوم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

أمر الإحالة

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم "باسم. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "منيرة. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتى أغشي عليها وما إن عادت إلى وعيها حتى فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن ذلك بث الرعب في نفس الضحية وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للضحية وكان ذلك بواسطة الإكراه الواقع عليها.

شهادة الشهود

واستمعت نيابة العامة إلى أقوال الضحية تدعى"منيرة. ف"، موظفة، والتي تتهم فيها مبيض محارة، بمواقعتها بغير رضاها بعد التسلل إلى شقتها خلسة.

وقالت الضحية أثناء التحقيقات في الواقعة، إنها أثناء تواجدها داخل مسكنها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطا على عنقها فأغشي عليها وما إن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.

رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام

شهد رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام المقدم وسام عطية، أن التحريات توصلت لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به الضحية، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها لمنع استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.