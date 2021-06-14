صور.. وزير النقل يتابع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وبدأت جولة الوزير بمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة - إسكندرية الزراعى، إذ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجار الانتهاء من إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكبارى فى هذه المسافة، ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبرى السلام بمنطقة موقف العاشر، والذى يبلغ طول الكوبرى 1.300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذى سيسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية التى كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب فى حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق فى اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبرى للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.



وثم تفقد الوزير كوبرى المرج، الذى يبلغ طوله 1.500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورة، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، وسيمر الكوبرى أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.



كما وجه وزير النقل بسرعة ربط الطريق الدائرى بمحور الطوارئ إذ يتم إنشاء مطالع ومنازل فى الاتجاهين لخدمة أهالى جسر السويس ومدينة السلام وكذلك سرعة صيانة الدورانات للخلف فى منطقة سعد الدين الشاذلى وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائرى.



كما شملت جولة الوزير كوبرى مسطرد، إذ يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعى، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بالاستغلال الأمثل لكل المساحات الموجودة أسفل الكبارى وخصوصا أسفل الطريق الدائرى وكذلك سرعة رفع كفاءة محور صفط اللبن.



وتابع الوزير أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم، كما اطلع على الخطة الخاصة بتطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ووجه الوزير باستمرار أعمال إزالة المخلفات وأعمال النظافة على مدار الساعة وتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسى واللوحات الإرشادية وسرعة الانتهاء من خطة اضاءة الطريق.



ثم توجه كامل الوزير لمتابعة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، إذ تابع وزير النقل أعمال التوسعة والتطوير التى تتم فى هذه المسافة ومنها تنفيذ مطلع منطقة الكونيسة وأعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا، إلى جانب الكوبرى الحالى، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، التى تشهد أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.



وتابع الوزير إزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة، بالإضافة الى إنشاء مطلعين من البحر الأعظم إلى الطريق الدائرى تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بـ 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبرى المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيرا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام.



وأضاف كامل الوزير أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها ستسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء تطوير فورى لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة فى نطاق التطوير.

وأكد أن القيادة السياسية قد وجهت بإعادة تدوير ناتج تكسير المبانى التى يتم إزالتها والواقعة فى نطاق التطوير والاستفادة منه فى تصنيع البلدورات والطوب والبلاط والانترلوك والخرسانات العادية، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع باقى الجهات المختلفة فى الدولة لتعميم هذه التجربة وكذلك استيراد الكسارات والمعدات اللازمة من الشركات العالمية المتخصصة فى إنتاج مثل هذه المعدات.