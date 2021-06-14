صور.. إنشاء 77 مدرسة بـ550 مليون جنيه فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس هشام عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بإجمالى 881 فصلا خلال العام الحالى، وذلك بتكلفة 332 مليون و572 ألف جنيه.





وقال عطية، فى بيان صادر عن المركز الإعلامى لمحافظة الإسكندرية، إن تلك المدارس موزعة على 7 أحياء بالمحافظة هى "المنتزه، شرق، وسط، العجمى، غرب، العامرية، برج العرب".

ولفت إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل حاليا على إنشاء 34 مدرسة أخرى بإجمالى 552 فصلا بتكلفة تقدر بـ 217 مليون و578 ألف جنيه، وذلك بـ 6 أحياء هى "المنتزه، شرق، وسط، العجمى، العامرية، برج العرب".

وأضاف عطية، أن الوزارة تسعى لتخفيف الكثافة الطلابية فى الفصول وإتاحة مناخ تعليمى مناسب للطلاب، منوها بالانتهاء من أعمال الصيانة فى 38 مدرسة خلال العام الحالى.

وأكد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية، أنه جارى العمل على صيانة 11 مدرسة أخرى بالمحافظة، مشيرا إلى أن إجمالى التكلفة المقررة لصيانة 51 مدرسة هى 72 مليون جنيه.



وبدروه، أوضح محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول، للحد من حدوث أى تكدس الطلاب لاسيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.