سفير مصر بالجزائر: السينما المصرية إحدى وسائل الدبلوماسية الفنية

أكد أيمن مُشرفة سفير مصر بالجزائر أهمية السينما المصرية باعتبارها إحدى وسائل الدبلوماسية الفنية. وقال مُشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الجزائر اليوم الخميس، إن الليالي السينمائية المصرية التي بدأت السفارة في تنظيمها أمس وتستمر طوال شهر يونيو الجاري بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني تلاقي إقبالا كبيرا من المواطنين الجزائريين.

وأوضح أنه تم اختيار فيلم "جميلة بوحيرد" ليعرض في مدينتي الجزائر العاصمة ووهران باعتباره فيلما مصريا وثق قضية الثورة التحريرية الجزائرية حيث انُتج عام 1958، وكان من أوائل الأفلام التي تطرقت إلى هذه القضية، ويأتي عرضه بمناسبة قرب احتفالات الجزائر بعيد الاستقلال.

وأشار إلى أن مصر كرمت المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد أكثر من مرة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان آخرها في مهرجان سينما المرأة بأسوان في 2018، مؤكدا أنها تحظى بحب المصريين لدورها في الثورة الجزائرية.

ودعا إلى وجود تعاون أكبر بين مصر والجزائر في المجالين الفني والسينمائي، مؤكدا ضرورة استغلال إمكانيات البلدين في هذا المجال، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ممتازة في كافة المجالات، وأن السفارة استخرجت في عام 2019 أكثر من 50 ألف تأشيرة للجزائريين لزيارة مصر، موضحا أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على حركة السفر بين البلدين منذ فبراير 2020.

وكان مُشرفة قد افتتح أسبوع ليالي سينمائية مصرية بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني، الذي يستمر طوال شهر يونيو الجاري.

وحضر السفير مشرفة الافتتاح الذي عرض فيه فيلم "جميلة بوحيرد" ومن المقرر أن يشهد مساء اليوم عرض فيلم "الفيل الأزرق" من انتاج عام 2014، بمقر المركز الثقافي الإسباني بمدينة وهران، يليه عرض فيلم "جاءنا البيان التالي" من إنتاج عام 2000 غدا، ثم فيلم "جميلة بوحيرد" بعد غد.

وسيعرض المركز الثقافي الإسباني بالجزائر العاصمة فيلم "جاءنا البيان التالي" يوم 19 يونيو الجاري، يليه فيلم "الفيل الأزرق" يوم 26 يونيو الجاري، كما سيعرض فيلم "جميلة بوحيرد" يوم 3 يوليو المقبل تزامنا مع احتفال الجزائر بعيد الاستقلال.