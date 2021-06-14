النائب محمد عبد الحكيم يطالب تثبيت العاملين فى الصناديق الخاصة وزيادة المخصصات المالية للمحليات«صور»

/635811/النائب-محمد-عبد-الحكيم-يطالب-تثبيت-العاملين-فى-الصناديق-الخاصة-وزيادة-المخصصات-المالية-للمحلياتصور

طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بمحافظة المنيا، الحكومة بضرورة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، مؤكدا انهم يتقاضون أجور زهيدة لا تتماشى مع المتطلبات الحياتية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة الدولة والموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وقال محمد عبد الحكيم : المعاشات لا تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بدورها في زيادة المعاشات لكافة المستحقين.

كما دعا النائب محمد عبد الحكيم، عضو مجلس النواب، بضرورة زيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك بعض المستشفيات بمركز ملوي تحتاج إعادة تشغيل منها مستشفيات تنده والأشمونين وإبشادات، فضلا عن ضعف الإمكانيات بمستشفى ملوي العام.

وطالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، أيضا بزيادة المخصصات المالية للوحدات المحلية لما تعانيه من قلة الاعتمادات مما يعرقل قيامها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين الوجه الأكمل.