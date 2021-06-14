/635813/توقيت-مباراة-إسبانيا-والسويد-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب اسبانيا مباراته اليوم الاثنين أمام نظيرة السويد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات يورو2020، ويستعرض دوت الخليج توقيت مباراة إسبانيا والسويد والقنوات الناقلة.

ويسعي المنتخبين في حصد أولي ثلاث نقاط، حيث يواجه المنتخب الإسباني المنتخب السويدي في مستهل مباريات المنتخبين في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات بي أن سبورت حصرياً.

أوقعت قرعة يورو 2020 إسبانيا والسويد في المجموعة الخامسة في البطولة، ويتواجد معهما منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

«يورو 2020»: التشكيل الرسمي لمنتخبي اسكتلندا والتشيك

يعيش المنتخب الإسباني فترة إحلال وتجديد في صفوفه، حيث يغيب عنه عدد من اللاعبين الذين لديهم خبرة كبيرة مثل سيرخيو راموس نجم ريال مدريد، وقد خرج سيرجيو بوسكيتس من القائمة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب القائد سيرجيو بوسكيتس بالفيروس الأحد الماضي، مما أجبر التشكيلة على دخول العزل، وتعطلت التدريبات الجماعية حتى أمس السبت، وتمت التضحية بآخر مباراة ودية ضد ليتوانيا، ليشارك فيها منتخب تحت 21 عاماً، كما ظهرت نتيجة فحص المدافع دييجو يورينتي إيجابية بعد يومين، لتتراكم المشكلات على خطط إسبانيا، لكنه عاد للتشكيلة بعد تحول النتيجة إلى سلبية.

تشكيل المتوقع لمنتخب اسبانيا

في حراسة المرمي: أوناي سيمون خوسيه جايا

خط الدفاع: باو توريس - إيميريك لابورت - ماركوس يورينتي فابيان رويز –

خط الوسط: رودري - تياجو ألكانتارا ميكيل أويارزابال - ألفارو موراتا -

خط الهجوم: فيران توريس.

التشكيل المتوقع لمنتخب السويد

في حراسة المرمي: روبين أولسين

خط الدفاع: لودويج أوجوستينسون - ماركوس دانيلسون - فيكتور لينديلوف – ميكائيل لوستيج إيميل فوشبيري –

خط الهجوم: كريستوفر أولسون - ألبين إيكدال - فيكتور كلايسون ألكساندر إيزاك -

خط الهجوم: ماركوس بيرج.

فيما يغيب عن منتخب السويد الثنائي كولوسيفسكي وسفانبيرج لإصابتهما بفيروس كورونا، كما خرج إبراهيموفيتش نجم ميلان من القائمة لتعرضه لإصابة طويلة مع الروسونيري وتأكد عدم لحاقه بيورو 2020.

لأول مرة في التاريخ يخوض منتخب إسبانيا منافسات بطولة كبيرة بدون وجود أي لاعب من الفريق الملكي، حيث لم تضم قائمة المدرب لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا أي من لاعبي ريال مدريد

على الجانب الآخر، يخطط منتخب السويد بقيادة مديره الفني يان أندرسون، لكبح جماح المنتخب الإسباني، والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تعزز من موقفه في التأهل إلى الدور الثاني، في مجموعة صعبة تضم أيضاً منتخبي بولندا وسلوفاكيا.