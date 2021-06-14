/635818/كارتيرون-لا-أساس-من-الصحة-لما-تردد-حول-اعتراضي-على-تقديم-أي-مباراة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الاونة الأخيرة حول اعتراضه على تقديم مواعيد مباراتي الفريق أمام المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري وفي دور الثمانية لكأس مصر.

ويرصيد دوت الخليج تصريحات كارتيرون:

وقال:” الزمالك أنه لم يعترض على تقديم موعد أي مباراة ولا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بقرار اتحاد الكرة، وأكد أن ما تردد في الآونة الأخيرة حول اعتراض الزمالك على المواعيد الجديد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وتعد مباراة الزمالك وأسوان هى الثانية لكارتيرون التى سيغيب عن إدارتها من المنطقة الفنية، بعدما كانت قررت لجنة المسابقات إيقاف كارتيرون، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر.

وغاب كارتيرون عن إدارة مواجهة الجونة، حيث تواجد فى المدرجات، وتولى أسامة نبيه المدرب العام المهمة، وهو نفس الأمر الذى سيحدث فى لقاء أسوان.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية بالكرة ، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء.