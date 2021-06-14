/635821/توقيت-مباراة-المانيا-ضد-فرنسا-والقنوات-الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا غداً الثلاثاء في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الدور الأول من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويشهد على اللقاء ملعب أليانز أرينا بالمانيا، وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي وان ماكس ، ويستعرض دوت الخليج توقيت مباراة المانيا ضد فرنسا والقنوات الناقلة.

يدخل المنتخبين المباراة والتي تنتظرها جميع محبي الساحرة المستديرة في مختلف العالم، والتي تعرف بالملحمة الكروية العالمية، وخاصتا بعد تتويج المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014، وتتويج المنتخب الفرنسي بالنسخة التالية لها روسيا 2018، على حساب المنتخب الكرواتيز توقيت مباراة المانيا ضد فرنسا والقنوات الناقلة وتعرف مجموعة المنتخبين، المجموعة الخامسة بمجموعة الموت، في ظل تواجد المنتخب البرتغالي بطل النسخة الماضية 2016، من بطولة أمم أوروبا، وتواجد المنتخب المجري المعروف بقوتة الدفاعية، وخطورت هجماته المرتدة، ويستعرض دوت الخليج قائمة المنتخبين في البطولة. قائمة منتخب ألمانيا حراسة المرمى: بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي) – مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – كيفين تراب (إينتراخت فرانكفورت) الدفاع: ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلابخ) – روبن جوسنيس (أتالانتا الإيطالي) – كريستان جونتر (فرايبورج) – مارسيل هالستينبرج (ريد بول لايبزج) – ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند) – لوكاس كلوستيرمان (ريد بول لايبزج) – روبن كوش (ليدز يونايتد الإنجليزي) – أنطونيو روديجير (تشيلسي الإنجليزي) – نيكلاس سوله (بايرن ميونيخ). الوسط: إيمري تشان (بوروسيا دورتموند) – ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) – إلكاي جوندجان (مانشستر سيتي الإنجليزي) – كاي هافريتز (تشيلسي الإنجليزي) – يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلابخ) – يوزوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – توني كروس (ريال مدريد) - فلوريان نيهاوس (بوروسيا مونشنجلابخ). الهجوم: سيرجي جنابري (بايرن ميونيخ) - توماس مولر (بايرن ميونيخ) – جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) –– ليروي ساني (بايرن ميونيخ) – كيفين فولاند (موناكو الفرنسي) – تيمو فيرنر (تشيلسي الإنجليزي). قائمة منتخب فرنسا حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام) – ستيف مانداندا (مارسيليا) – ميك مايجنان (ليل). الدفاع: رافائيل فاران (ريال مدريد) – كليمنت لونجليه (برشلونة) – بريسنيل كيمبيبي (باريس سان جيرمان) – لوكاس دينيه (إيفرتون) – لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ) – كورت زوما (تشيلسي) – بنجامين بافار (بايرن ميونيخ) – ليو دوبوا (ليون) – جول كوندي (إشبيلية). الوسط: نجولو كانتي (تشيلسي) – بول بوجبا (مانشستر يونايتد) – أدريان رابيو (يوفنتوس) – كورنتين توليسو (بايرن ميونيخ) – موسى سيسكوكو (توتنام). الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – كريم بنزيمة (ريال مدريد) – أوليفييه جيرو (تشيلسي) – ماركوس تورام (بروسيا مونشنجلادباخ) – كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ) – وسام بن يدر (موناكو) – أنطوان جريزمان (برشلونة) – توماس ليمار (أتليتكو مدريد) – عثمان ديمبلي (برشلونة).

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