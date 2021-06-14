وزير المالية: إيرداتنا تغطي مصروفاتنا ونوجه الفائض لتقليل تكلفة الدين ونسعى لزيادة الاستثمارات«صور»

/635824/وزير-المالية-إيرداتنا-تغطي-مصروفاتنا-ونوجه-الفائض-لتقليل-تكلفة-الدين-ونسعى-لزيادة-الاستثماراتصور

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تحرص على ان تفوق الإيرادات المصروفات في الموازنة الحالية والموازنات القادمة لتقليل الدين العام وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " لولا أزمة كورونا لخفضنا الدين اكثر من ذلك و أزمة عطلتنا شوية و نخطط للنزول بالدين العام و نهتم خلال الفترة القادمة بمزيد من زيادة الاستثمارات و و تحسين أجور العاملين وقال مصر لديها إيرادات غير ضريبية حقيقية.

دوت الخليج يرصد كلمة وزير المالية اثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المال الحالي بمجلس النواب

ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية،الى تضاعف الاستثمارات اذا ما قارنا عام 2014-2015 بالموازنة الحالية وقال انها كانت عام 2014 -2015 بمبلغ 61 مليار بينما بلغت الاستثمارات في العام الحالي 358 مليار في مجال البنية التحتية و الطرق و الكباري و غيرها من المشروعات القومية.

وزير المالية يتحدث عن معدلات نمو الاقتصاد وأزمة كورونا

وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تعاملنا بتوازن مع ازمة كورونا وكانت معدلات النمو موجبة و لم ينكمش الاقتصاد كما حدث في دول أخرى،كما قارن بين إيرادات موازنة 2014 -2-015 و موازنة العام الحالي وقال أن 2014 كان 465 مليار و تضاعف في موانة العام الحالي ليصل الي 1365 مليار و أضاف مصروفات 2014 733 مليار و الأرقام تضاعفت الان بسبب زيادة المعاشات و المرتبات .

وقال وزير المالية ،العجز عام 2014 كان 279 و الان 475 و نصف مليار لاقتا الي ان الإيرادات تكفي للمصروفات و يتحقق فائض بعكس ما حدث في 2014 حيث لم تكفي الإيرادات المصروفات وحدث عجز 86 مليار جنيه و أضاف وزير المالية ان الموازنة الحالية حققت 104 مليار فائض اولي و الإيرادات ستغطي المصروفات و يفيض 104 و نستخدم ذلك الفائض لتقليل تكلفة الدين