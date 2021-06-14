/635829/أحمد-فتحى-معرض-ديارنا-يشجع-صغار-المنتجين-والعمالة-غير-المنتظمة-لسوق-العمل-ويدعم-المشروعات-الصغيرة-والمتوسطة

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن معرض «ديارنا» يعتبر تشجيعيا للمشروعات الصغيرة وللمرأة المعيلة والشباب، بعرض منتجاتهم وتسويقها، مؤكدا أن المعرض يشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل ويدعم المشروعات متناهية الصغر، ويساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة.

أحمد فتحي: الدولة تحرص على إقامة المعارض فى مختلف المحافظات

وأشار عضو مجلس النواب، أحمد فتحي، إلي أن الدولة تحرص على إقامة المعارض في مختلف المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لفتح العديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل، علاوة على دعم الأسر المنتجة لتكافؤ الفرص.

وأوضح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن التوسع في المنتجات اليدوية سيفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيد عاملة وتسويق للمنتجات.

وتفقد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، معرض "ديارنا" للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وعدد من أعضاء البرلمان.