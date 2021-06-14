جدة - نرمين السيد - ترأس خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز الخلايا الجذعية والطب التجديدى بالقوات المسلحة.





وأشاد الوزير بالجهود التى تبذلها اللجنة لمواجهة COVID-19، مشيدا بالنجاح فى مواجهة الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا. وأكد عبد الغفار أن أعداد المصابين بكورونا الآن تتناقص، مشيراً إلى انخفاض معدل المصابين حالياً بالمستشفيات الجامعية. وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بإنشاء عيادة متخصصة بالمستشفيات الجامعية لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا بحيث تضم عدد من التخصصات الطبية؛ لعلاج الآثار النفسية والطبية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتكون بجميع محافظات الجمهورية. كما ناقشت اللجنة الدراسة التى أجريت على الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنشاء عيادات متخصصة بالمستشفيات الجامعية لعلاج متلازمة ما بعد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.