أحمد هيكل للعربية: منعى من السفر بسبب قضية شيك صدر بـ 4 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل، تفاصيل منعه من السفر خارج مصر، قائلا إن "هذا القرار جاء بسبب قضية خاصة بشيك صدر فيها حكم غيابى ولم يتم إخطارنا بالقضية"، مشيرا إلى أن قيمة الشيك 4 ملايين دولار.





وأضاف فى تصريحات لـ"العربية.نت"، أنه فى هذه الظروف يتم صدور قرار بالمنع من السفر، مؤكدا أنه سيتم الاستشكال على الحكم والسداد وتنتهى القضية خلال أقل من 48 ساعة.

جاءت تصريحات هيكل للعربية، بعد نقل وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين، اليوم الإثنين، أنه جرى منع رجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، من السفر الليلة الماضية.

وأضاف أحد المصدرين مشترطا عدم نشر اسمه "تم فعلا إبلاغه بمنعه من السفر وقت إنهاء إجراءات سفره أمس، وعاد إلى منزله".

وقال المصدر الآخر لرويترز، إن سلطات مطار القاهرة منعت هيكل مساء الأحد، من السفر بطائرة خاصة إلى السودان "بسبب وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار دون توقيف".