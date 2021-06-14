أحمد هيكل للعربية: منعى من السفر بسبب قضية شيك صدر بـ 4 مليون دولار

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وأضاف فى تصريحات لـ"العربية.نت"، أنه فى هذه الظروف يتم صدور قرار بالمنع من السفر، مؤكدا أنه سيتم الاستشكال على الحكم والسداد وتنتهى القضية خلال أقل من 48 ساعة.
جاءت تصريحات هيكل للعربية، بعد نقل وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين، اليوم الإثنين، أنه جرى منع رجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، من السفر الليلة الماضية.
وأضاف أحد المصدرين مشترطا عدم نشر اسمه "تم فعلا إبلاغه بمنعه من السفر وقت إنهاء إجراءات سفره أمس، وعاد إلى منزله".
وقال المصدر الآخر لرويترز، إن سلطات مطار القاهرة منعت هيكل مساء الأحد، من السفر بطائرة خاصة إلى السودان "بسبب وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار دون توقيف".
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