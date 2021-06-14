وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطنى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .





تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك بين البلدين. من جانبه أشاد قائد الحرس الوطنى الأمريكى بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين. كما شهد الفريق أول محمد زكى مراسم التوقيع على إتفاق الشراكة بين القوات المسلحة والحرس الوطنى لولاية تكساس لتعزيز أوجة التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء ومراسم التوقيع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.

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