صور- السبكى: تسجيل 90% من سكان جنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تسجيل 90% من إجمالى المواطنين بمحافظة جنوب سيناء، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك قبل إطلاق التشغيل الرسمى للمنظومة بالمحافظة فى بداية يوليو 2021.





جاء ذلك، خلال تفقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، اليوم، الإستعدادات النهائية وأعمال التطوير بمستشفيى رأس سدر، وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء.

وتابع السبكى: تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء 2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليون، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون بإجمالى تكلفة 3.280 مليار جنيه.

ولفت بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركز ووحدة صحية يجرى تجهيزهم على أعلى مستوى ووفقًا لخدمات الجيل الثانى والثالث، التى تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منتشرين فى أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، وخصوصا إن المحافظة من المحافظات النائية.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور أحمد السبكى، الأقسام المختلفة، وغرف الغسيل الكلوى، وأقسام القسطرة القلبية، وغرف التعقيم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وأقسام الأشعة والمعامل، مشددًا على سرعة الانتهاء من اللتجهيزات النهائية للتشغيل الكامل للمنظومة بجنوب سيناء، وذلك تمهيدًا لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة ذات الجودة ضمن المنظومة الجديدة لقاطنى جنوب سيناء فى كافة التخصصات الطبية، بمحافظتهم وتيسيرًا عليهم من تكبد عناء السفر والخروج بعيدًا عن محافظتهم للحصول عن الخدمة الطبية.

وأضاف بيان الهيئة، أنه تم إجراء الفحص الطبى الشامل لـ 55 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، بواقع 57% من إجمالى سكان المحافظة، والتى تم تدشين المنظومة بها رئاسيًا فى 16 فبراير 2021، ومن المقرر أن يتم إطلاق المنظومة رسميًا فى بداية يوليو 2021.

واستكمل البيان، الفحص الطبى الشامل للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل يشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلى المرضى سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأية أمراض وراثية من عدمه، وذلك لتسجيلها بالملف الطبى العائلى للأفراد، والذى من خلاله يتم بعد ذلك متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال زيارته، أن العمل جارى على قدم وساق لامتداد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع فى 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، ليتمتع جميع المصريين بالرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة التى توفرها المنظومة لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز بحلول عام 2032.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء هى واحدة ضمن محافظات المرحلة الأولى الست، لمنظومة التأمين الصحى الشامل وهم: (بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضى تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وهى واحدة من المحافظات الثلاث ( الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) التى تم إطلاق المنظومة بهم تجريبيًا فى 16 فبراير 2021.