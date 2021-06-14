صور.. محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير منطقة اسطبل عنتر

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية، بحى مصر القديمة، بعد إزالة المساكن العشوائية.





وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة 800 عقار ونقل حوالى 3.000 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1، 2، 3) المتكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

كما تفقد محافظ القاهرة المشروعات الجارية لربط منطقة أسطبل عنتر والجبخانة وعزبة خيرالله بالمنطقة المحيطة بها لتسهيل حركة المواطنين وتطوير شارع المحجر وتحسين الخدمات المقدمة للأهالى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقد وجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال تيسيراً على المواطنين.