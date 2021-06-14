«أجاي» عن صلاح محسن : «رونالدو مصر»

حرص جونيور اجاي لاعب النادي الأهلي علي دعمه لزميله في الفريق صلاح محسن، وذلك بعد أن احرازه الهدف الثالث في المباراة التي جمعت بين منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا ودياً، وانتهت بثلاث أهداف مقابل لاشئ.

وينشر دوت الخليج تعليف أجاي:

ونشر أجاي عبر حسابة السخصي “إنيستجرام:” معلق رونالدو مصر”.

والجدير بالذكر ان انتصر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيرة جنوب إفريقيا ودياً، والتي انتهت بثلاث أهداف مقابل لاشئ، احرز الهدف الاول والثاني أحمد ياسر ريان، والهدف الثالث صلاح محسن.

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ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة امام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً يوم السبت المقبل,

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

الجدير بالذكر ان توج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.