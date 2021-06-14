/635832/استجابة-لإلتماسات-المواطنين-قطاع-الأحوال-المدنية-يواصل-توجيه-المأموريات-لإستخراج-وتجديد-بطاقات-الرقم-القومى

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر

دوت الخليج يرصد مواصلة قطاع الأحوال المدنية في توجيه الماموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي

فقد قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى عزبة البرج محافظة دمياط ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهن وتسليمها لهن.

وخلال المأمورية تم الإستجابة لملتمس (إحدى السيدات "مسنة وغير قادرة على الحركة") وتم توجيه مأمورية وإنهاء كافة إحتياجاتها من مصدرات القطاع.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتخلص من محصول الطماطم وإلقائه بأحد المجارى المائية بدعوى الحفاظ على سعره بالأسواق.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) عن تحديد مرتكبى الواقعة تاجر خضروات – عامل زراعى، مقيمان بمحافظة الشرقية