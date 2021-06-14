مزايا تطبيق تويتر لأجهزة Windows 10.. تفاصيل

أهتم تطبيق التدوينات القصيرة “تويتر” بالتحديث وإدخال العديد من المزايا على نظامه لأجهزة Windows 10، حيث يتوفر الآن التحديث الجديد لتويتر في Microsoft Store لأجهزة Windows 10، فيما يعتمد تطبيق تويتر المحدث هذا على طريقة عرض الويب المستندة إلى Chromium Edge من Microsoft والتي تقدم ميزات جديدة وأداء أفضل.

دوت الخليج يرصد مزايا وتفاصيل التحديث الجديد لتويتر على نظامه لأجهزة Windows 10 خلال السطور التالية.

مزايا تطبيق تويتر لأجهزة Windows 10

يدعم تطبيق تويتر الآن الاختصارات، وهدف مشاركة الويب، وشارات شريط المهام، والإشعارات، وقوائم الانتقال، ومزامنة المظهر الداكن و كذلك الفاتح مع إعدادات نظام التشغيل.

على جانب آخر أعلن تويتر، في وقت سابق من هذا العام، أنه يعمل على ميزة Super Follows التي من شأنها أن تسمح لبعض المستخدمين بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي.

سيقتصر برنامج super follows على مستخدمي Twitter الذين لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع، والذين نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا الماضية، وهم لا يقل عن 18 عامًا.

كما أوضح Twitter، أن إحدى الميزات الرئيسية لـ Super Follows هي المحتوى الإضافي مثل التغريدات الحصرية للمتابعين المتميزين.