/635834/بسبب-حكم-غيابى-منع-نجل-الصحفي-الراحل-محمد-حسنين-هيكل-من-السفر

قال أحمد هيكل رجل الأعمال، اليوم الإثنين ، ابن الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أنه تم منعه من السفر خارج مصر "بسبب قضية خاصة بشيك بدون رصيد صدر فيها حكم غيابي ضده.

دوت الخليج يرصد منع رجل الأعمال احمد هيكل من السفر وأضاف أحمد هيكل رجال الأعمال في تصريحات صحفية، أنه صدر ضده قرارا بالمنع من السفر. وأكد هيكل، أنه سيتم الاستشكال على الحكم والسداد وتنتهي القضية خلال أقل من 48 ساعة. جدير بالذكر يعتزم أحمد هيكل السفر إلى السودان بطائرة خاصة، قبل ان يفاجئ بوجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار دون توقيف

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