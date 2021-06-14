«أفشة» يقرب إبراهيم عادل من الأهلي.. تفاصيل

تشهد الأيام المقبلة صراع محتمل بين إدارة النادي الأهلي ونادي بيراميدز على اللاعب إبراهيم عادل ، متوسط ميدان الفريق الأزرق ، بعد أن أبدى اللاعب موافقته على الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من موسم الإنتقالات المقبلة.

وعلم دوت الخليج أن إبراهيم عادل أبلغ إدارة بيراميدز بالرغبة في الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل في إطار حرص اللاعب على إرتداء القميص الأحمر ، الأمر الذي قد يعرضه لموقف مشابه من صانع العاب المارد الأحمر محمد مجدي أفشة.

وكشف مصدر مقرب من محمد مجدي أفشة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن صانع ألعاب النادي الأهلي الحالي تواصل مع إبراهيم عادل متوسط ميدان الفريق الأزرق وأبلغه بضرورة الإجتهاد ومواصلة العمل والصبر حتى يتمكن من تحقيق حلمه.

دوت الخليج تكشف تفاصيل كارثة جديدة تنتظر اتحاد الكرة، وكواليس مخالفة صريحة للوائح قد تتسبب في أزمة بالغة، وقد تطيح ببعض الأسماء البارزة داخل مبنى الحبلاية، وتفتح ملفات عديدة في مقر إدارة الكرة المصرية .

تفاصيل انتقال إبراهيم عادل لصفوف بيراميدز

القصة تدور حول وجود مخالفة صريحة في توثيق عقد إبراهيم عادل، والذي أعلن عنه نادي بيراميدز في شهر أبريل الماضي، وموافقة لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية على توثيق العقد، رغم أنه لا يحمل "بصمة إصبع" اللاعب.

وبحسب اللوائح التي وضعها اتحاد الكرة، لا يجوز توثيق عقد أي لاعب إلا بعد ملئ كافة بنود التعاقد، وأن بذيل العقد بتوقيع الطرفين (النادي واللاعب)، إضافة إلى البصمة الخاصة باللاعب، وهو ما لم يحدث في واقعة إبراهيم عادل كما هو واضح في صور العقد الذي نشره نادي بيراميدز على موقعه الرسمي .

إبرا

ويظهر في صورة العقد، وجود ختم اتحاد الكرة، ما يعني توثيق العقد بشكل رسمي بالرغم من مخالفة اللائحة .

من جانبه قال عامر العمايرة خبير اللوائح أن ما ظهر في عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز مخالفة صريحة من جانب مسئولي اتحاد الكرة، وفيه قصور شديد في تطبيق اللائحة، ما يخل بمبدأ الحيادية بين جميع الأندية .

عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز

وأضاف: قام مسئولو اتحاد الكرة بوضع شرط لتوثيق العقود وقت أزمة محمد ناجي جدو وانتقاله من الاتحاد للأهلي، وما حدث وقتها من مشكلة كبيرة في توقيعه مع الزمالك .