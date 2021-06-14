/635836/رئيس-الأهلي-يتفقد-اعمال-تطوير-منشأت-فرع-الشيخ-زايد

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بجولة تفقدية في فرع النادي بالشيخ زايد لمتابعة أعمال التطوير في العديد من المنشات والتي تستهدف تقديم المزيد من الخدمات لأعضاء النادي وفرقه الرياضية على كافة المستويات.

ورافق الخطيب العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس محمد سراج الدين عضو المجلس، سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي، واللواء خالد عبد الرحمن، مدير فرع “ زايد”، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

شهدت الجولة تفقد الجيم الخاص بالنادي، وأعمال تشييد وبناء صالات الكاراتيه والإسكواش والجمباز، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي الذي صدر خلال اجتماعه أمس، والخاص بالبدء في شراء التجهيزات الخاصة بالصالات؛ من أجل الشروع في عمليات التشطيب الخاصة بها.

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من جانبه قال المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، إن أعمال تشييد وتطوير منشات فرع زايد تسير على قدم وساق لإنجازها وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مؤكداً أنه من المنتظر الانتهاء منها وافتتاحها مطلع سبتمبر المقبل.

وأوضح أن سير العمل يتم بخطوات سريعة، وذلك بعد الحصول على الموافقة الخاصة ببدء أعمال شبكات تغذية الكهرباء بفرع زايد وفقا لقرار المجلس في اجتماعه أمس.

وأشار المستشار الهندسي إلى أنه جار الانتهاء أيضا من منطقة جلوس الأعضاء الجديدة، والتي يأتي العمل بها بالتوازي مع أعمال تشييد وبناء صالات الاسكواش والجمباز والكاراتيه من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تليق بعضو النادي على كافة المستويات.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة امام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً يوم السبت المقبل,

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.