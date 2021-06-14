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سلم السفير «محمد جابر أبو الوفا» سفير جمهورية مصر العربية، لدى جمهورية تنزانيا المتحدة المساعدات الطبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى مستشفى "الشرطة - كيلوا"، بالعاصمة التنزانية دار السلام.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تسليم السفير محمد جابر أبو الوفا، المساعدات الطبية المقدمة إلى مستشفى "الشرطة - كيلوا"

مصر تقدم مساعدات طبية لمستشفى الشرطة في دار السلام

وقد تم تسليم المساعدات في احتفال رسمي بحضور عدد من قيادات الشرطة التنزانية على رأسهم المفتش العام للشرطة "سيمون سيرو"، وعدد من المسئولين بوزارة الداخلية التنزانية ومستشفى الشرطة بدار السلام.

وقد أكد السفير "أبو الوفا" في كلمته خلال حفل تسليم المساعدات حرص مصر على تعزيز قدرات القطاع الطبي في تنزانيا، وذلك فى ضوء خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيراً فى هذا الصدد إلى الدعم الذي قدمته مصر - من خلال الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية - للمنظومة الطبية في تنزانيا، والذي يهدف إلى مساعدة الحكومة التنزانية على تنفيذ خططها لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمواطنيها.

وأبرز السفير في هذا الإطار المساعدات الطبية التي قدمتها مصر لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية التنزانية، والقوافل الطبية المصرية التي تم ايفادها إلى تنزانيا في العديد من التخصصات خلال السنوات الماضية، والخبراء والأطباء المصريين الذين تم إيفادهم للعمل بعدد من المستشفيات التنزانية، هذا إضافة إلى الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر الطبية التنزانية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات.

من جانبه، أعرب المفتش العام للشرطة التنزانية "سيمون سيرو" خلال حفل تسليم المساعدات عن شكره لمصر على الدعم المقدم من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لمستشفى الشرطة بدار السلام، والذي يأتي استمراراً للدعم الذي سبق تقديمه للمستشفى في سنوات سابقة، مشيداً كذلك بالدعم والمساعدات التي تقدمها مصر لقطاع الصحة في تنزانيا، وهو ما يسهم في رفع قدرة المنظومة الطبية في البلاد.