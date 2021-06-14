/635839/وزير-الزراعة-بالشيوخ-يؤكد-على-توجيهات-فخامة-الرئيس-السيسي-لتحقيق-الأمن-الغذائي-للمواطنين

دوت الخليج يرصد اجتماع لجنة الزراعة بالشيوخ بحضور وزير الزراعة

وأضاف وزير الزراعة أن الأمن الغذائي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة ان تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة، مشيرا إلى أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وقد ظهر جلياً خلال جائحة كرونا.

وأكد القصير على أن هناك بعض المحاصيل والسلع يوجد بها الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير مثل الفاكهة – الخضر الأرز - الذرة البيضاء - الذرة الرفيعة – الدواجن – الألبان - بيض المائدة ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي وهي المحاصيل السكرية – الشعير – الأسماك.