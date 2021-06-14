السيد القصير أمام زراعة الشيوخ: توجيه رئاسى بتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصير، فى كلمته اليوم الإثنين، أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الزراعة قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى لمصر، ومؤخرًا وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الدولى.

وأوضح أن أهمية قطاع الزراعة ترجع إلى توفير الحاجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية، كما أن معظم الإنتاج الزراعى مدخل للصناعات، ويساهم فى 17% من الصادرات السلعية، ويساهم أيضَا بحوالى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة، كما أنه آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

كما أكد الوزير، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، لا سيما وأن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائى على مستوى الدولة أن تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وأشار إلى أنه لم تعد مشكلة العجز الغذائى مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى، وظهر جلياً خلال جائحة كرونا.

ولفت إلى أن بعض المحاصيل والسلع فيها الاكتفاء الذاتى وفائض للتصدير مثل "الفاكهة - الخضراوات - الأرز - الذرة البيضاء - الذرة الرفيعة – الدواجن – الألبان - بيض المائدة"، كما أن محاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتى مثل "الشعير – الأسماك".