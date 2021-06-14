لتنمية مهاراتهم.. النيابة الإدارية تختتم 3 دورات متخصصة لأعضائها

جدة - نرمين السيد - اختتم مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى، وتحت رعاية المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ثلاث دورات متخصصة لـ75 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة من الفترة 9 إلى 14 يونيو.





يأتى ذلك ضمن السياسة التى تنتهجها النيابة الإدارية من الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية، بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم فى جميع المجالات. وسلم المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، المستشارين شهادات إتمام الدورة التدريبية. وعلى هامش الختام، كرم المستشار عصام المنشاوى، أسرة المستشار الدكتور مساعد عبد العاطى، كما تم إطلاق اسمه على قاعة التدريب بمبنى رئاسة النيابة الإدارية. يذكر أن المستشار الراحل حاصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدولى العام، ومحاضر للقانون الدولى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكلية الحقوق بجامعة حلوان، والمركز القومى للدراسات القضائية، ومعهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، وكان له العديد من الأبحاث فى عدة دوريات علمية فيما يخص القانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية والضوابط القانونية لبناء السدود على الأنهار الدولية كما أعد بحث فى مجلة السياسة الدولية تحت عنوان "الآليات القانونية الدولية لتسوية أزمة سد النهضة الإثيوبى". صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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