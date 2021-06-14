صناعة النواب تناقش فرض رسوم إغراق على واردات البيلت وحديد التسليح

جدة - نرمين السيد - وأوضح النائب سيد حنفى أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدا ببيان أسعار من دولة السعودية وتعد منخفضة جدا عن الأسعار المحلية، وأن ارتفاع أسعار الحديد تؤثر على المواطن المصرى فى كافة المجالات وطالب النائب تشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع الحديد، ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات فى مصر.
وقال إبراهيم السجينى مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، أننا كى نحمى الصناعة الوطنية لابد العمل على تحقيق معادلة هامة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات، موضحا أن أسعار الحديد عالميا بها زيادة غير مسبوقة، وتوضيحاته تلقى العديد من البيانات حول الأسعار، وبناءً عليها تم فتح تحقيقات رسمية حول أسباب ارتفاع الأسعار، وقريبا ستنتهى وسيتم نشر نتائجها فى الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد أسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة.
وأكد أن هناك توجيه رئاسى بإعطاء تراخيص لمصانع البيلت وذلك لإنعاش السوق المصرى.
وقال المهندس ونيس عياد عضو مجلس إدارة غرف الصناعية شركة ميتاد حلوان، إن أسعار البيلت عالميا مرتفع، موضحا أنه حينما اتخذت الحكومة، كانت هناك أزمة لكن الآن لا داعى لفرض هذه الأسعار مطالبا الوزارة بالغاء هذا القرار.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن المتضرر الأول من ارتفاع أسعار الحديد والبيلت هى الدولة؛ لأنها أكبر مستثمر فى سوق العقارات المصرية، والمشكلة الأساسية تكمن فى فرض رسوم مؤقتة فالرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصرى.
وأشار الى أن القانون يحتاج لإلقاء نظرة عليه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية أسهل لتغير الأسعار، موضحا أن هناك حرب صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.
وقال طارق الجيوشى صاحب مصنع الجيوشى للصلب، إنه فؤجئ بقرار فرض رسوم حماية على حديد التسليح وعلى البيلت ولكن النسبة المتفق عليها كانت 5٪ لكن فوجئنا بأن النسبة تعدت 20٪، مما أدى إلى تأثر السوق وغلق مصنعى لسنوات عديدة وتراكم ديون على العديد من المستثمرين، وعند وضع حلول من قبل الوزارة بمساعدة تلك المصانع بضخ خامات لهم من مصانع كبرى أخرى لم يتم التعاون بشكل جيد فهذه المصانع لم تمدنا بالكميات المطلوبة، وأضاف أن هناك تعنت من قبل وزارة الصناعة لإلغاء هذا القانون.
وطالب النائب مجاهد نصار أنه يجب مراعاة المصانع الحالية وعدم انتظار حكم المحكمة، فهناك العديد من المصانع انهارت، وعلى الوزارة مساندة تلك المصانع، ومد يد العون بين المصانع والوزارة لحل هذه الازمة.
وقال النائب محمد السلاب وكيل المجلس إن الوزارة كانت تمتلك أسباب واضحة عند مناقشتها منذ ثلاث سنوات حول ارتفاع أسعار الحديد والبيلت، ولكن الآن الأسعار العالمية مناسبة، لذلك سبب ارتفاع الأسعار من الوزارة لا مبرر له، وأيضا هناك أزمة الآن فى صناعة البيلت بمصر ووزارة الصناعة لا تعطى حتى الآن تراخيص لمستثمرين جدد لصناعة البيلت.
وتساءل النائب عن خطة وزارة الصناعة للعمل على انخفاض أسعار، وعن خطتها لإنعاش صناعة البيلت بمصر، مع ضرورة دراسة مدى نجاح هذه الصناعة داخل مصر.
وطالب رئيس اللجنة المهندس معتز محمود فى نهاية الاجتماع، بضرورة حضور وزيرة الصناعة والتجارة لدراسة الغاء هذا القرار دون انتظار حكم المحكمة.
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