صناعة النواب تناقش فرض رسوم إغراق على واردات البيلت وحديد التسليح

جدة - نرمين السيد - وأوضح النائب سيد حنفى أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدا ببيان أسعار من دولة السعودية وتعد منخفضة جدا عن الأسعار المحلية، وأن ارتفاع أسعار الحديد تؤثر على المواطن المصرى فى كافة المجالات وطالب النائب تشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع الحديد، ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات فى مصر.

وقال إبراهيم السجينى مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، أننا كى نحمى الصناعة الوطنية لابد العمل على تحقيق معادلة هامة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات، موضحا أن أسعار الحديد عالميا بها زيادة غير مسبوقة، وتوضيحاته تلقى العديد من البيانات حول الأسعار، وبناءً عليها تم فتح تحقيقات رسمية حول أسباب ارتفاع الأسعار، وقريبا ستنتهى وسيتم نشر نتائجها فى الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد أسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة.

وأكد أن هناك توجيه رئاسى بإعطاء تراخيص لمصانع البيلت وذلك لإنعاش السوق المصرى.

وقال المهندس ونيس عياد عضو مجلس إدارة غرف الصناعية شركة ميتاد حلوان، إن أسعار البيلت عالميا مرتفع، موضحا أنه حينما اتخذت الحكومة، كانت هناك أزمة لكن الآن لا داعى لفرض هذه الأسعار مطالبا الوزارة بالغاء هذا القرار.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن المتضرر الأول من ارتفاع أسعار الحديد والبيلت هى الدولة؛ لأنها أكبر مستثمر فى سوق العقارات المصرية، والمشكلة الأساسية تكمن فى فرض رسوم مؤقتة فالرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصرى.

وأشار الى أن القانون يحتاج لإلقاء نظرة عليه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية أسهل لتغير الأسعار، موضحا أن هناك حرب صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.

وقال طارق الجيوشى صاحب مصنع الجيوشى للصلب، إنه فؤجئ بقرار فرض رسوم حماية على حديد التسليح وعلى البيلت ولكن النسبة المتفق عليها كانت 5٪؜ لكن فوجئنا بأن النسبة تعدت 20٪؜، مما أدى إلى تأثر السوق وغلق مصنعى لسنوات عديدة وتراكم ديون على العديد من المستثمرين، وعند وضع حلول من قبل الوزارة بمساعدة تلك المصانع بضخ خامات لهم من مصانع كبرى أخرى لم يتم التعاون بشكل جيد فهذه المصانع لم تمدنا بالكميات المطلوبة، وأضاف أن هناك تعنت من قبل وزارة الصناعة لإلغاء هذا القانون.

وطالب النائب مجاهد نصار أنه يجب مراعاة المصانع الحالية وعدم انتظار حكم المحكمة، فهناك العديد من المصانع انهارت، وعلى الوزارة مساندة تلك المصانع، ومد يد العون بين المصانع والوزارة لحل هذه الازمة.

وقال النائب محمد السلاب وكيل المجلس إن الوزارة كانت تمتلك أسباب واضحة عند مناقشتها منذ ثلاث سنوات حول ارتفاع أسعار الحديد والبيلت، ولكن الآن الأسعار العالمية مناسبة، لذلك سبب ارتفاع الأسعار من الوزارة لا مبرر له، وأيضا هناك أزمة الآن فى صناعة البيلت بمصر ووزارة الصناعة لا تعطى حتى الآن تراخيص لمستثمرين جدد لصناعة البيلت.

وتساءل النائب عن خطة وزارة الصناعة للعمل على انخفاض أسعار، وعن خطتها لإنعاش صناعة البيلت بمصر، مع ضرورة دراسة مدى نجاح هذه الصناعة داخل مصر.

وطالب رئيس اللجنة المهندس معتز محمود فى نهاية الاجتماع، بضرورة حضور وزيرة الصناعة والتجارة لدراسة الغاء هذا القرار دون انتظار حكم المحكمة.