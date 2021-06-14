إنفوجراف- وظائف الكهرباء.. طرق التقديم والأوراق المطلوبة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن وظائف جديدة لخريجى كلية الهندسة بتخصصاتها المختلفة وكليات الطب والتجارة والحقوق، بالإضافة إلى خريجى المؤهلات المتوسطة.





ويتناول الإنفوجراف التالى طريقة التقديم والأوراق المطلوبة:- يذكر أن باب التقديم تم فتحه يوم الأحد 13 يونيو، ويستمر استقبال الطلبات لمدة 20 يوما.

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