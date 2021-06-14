تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية 

جدة - نرمين السيد - وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، إنه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون.

وقال المستشار هيثم البقلى مستشار وزير العدل، أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.



واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء فى الطلب النص أو الحكم الدستورى الذى يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان، وضياء داود، مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولى ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

فى حين أيد البعض الآخر تأييده للقانون، فقال النائب إيهاب أنيس: "نوافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومى كما جاء بالمذكرة الإيضاحية".

فيما قال النائب سليمان وهدان : "معارضتنا للقانون يأتى من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة فى المجتمع المدنى ولدينا نحفظ وتخوف .. لكن إذا كان فى القانون مصلحة للأمن القومى نوافق عليه بأيدينا الاثنين".

وأضاف النائب صفوت النجار: "أؤيد القانَون لأهميته".

وأشار النائب الدكتور إيهاب رمزى إلى حاجتنا لمعرفة الهدف من مشروع القانون والبعد الأمنى فيه.

ونوه النائب عبد الله الشيخ، أن الاعتبارات الأمنية فى القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والإستثمارية ومن أجل ذلك أوافق عليه والمحكمة التشريعية هى أكثر دارية بالأمر.



وتابع النائب عاطف المغاورى : "المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصرى"، لافتًا إلى تخوفه من مشروع القانون.

وقال النائب ناصر عثمان مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولى وبإقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين، وبالتالى يجب ألا تخالف أحكام الدستور، لافتا إلى أننا دخلنا فى كثير من قضايا التحكيم الدولية َوخسرناها مثل قضية هضبة الأهرام وسياج لأن هناك قرارات المنظمات الدولية مسيسة وهو ما يتطلب وجود نص قانونى يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومى.

وقال النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، إنه بعد خطاب المحكمة الدستورية وبموافقتها على مشروع القانون فإن دستورية القانون أصبحت مؤكدة، متابعًا : "القانون بمثل خط دفاع مهم للأمن القومى المصرى لاسيما أن معظم القرارات الدولية تكون مسيسة".

و ينص مشروع القانون على ان يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمى 27 مكرر و33 مكرر، حيث تنص المادة 27 مكرر على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة".

وتنص المادة 33 مكرر على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها فى المادة 27 مكرر أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم فى الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له.

ويجب أن يبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه فى الطلب على وجه السرعة.