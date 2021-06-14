سفير مصر بتنزانيا يسلم مساعدات طبية لمستشفى الشرطة بدار السلام

جدة - نرمين السيد - سلم محمد جابر أبوالوفا سفير مصر لدى تنزانيا، المساعدات الطبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى مستشفى "الشرطة - كيلوا" بالعاصمة التنزانية دار السلام.





وتم تسليم المساعدات فى احتفال رسمى بحضور عدد من قيادات الشرطة التنزانية، على رأسهم المفتش العام للشرطة سيمون سيرو، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية التنزانية ومستشفى الشرطة بدار السلام.

وأكد السفير أبوالوفا، فى كلمته خلال حفل تسليم المساعدات حرص مصر على تعزيز قدرات القطاع الطبى فى تنزانيا، وذلك فى ضوء خصوصية العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الدعم الذى قدمته مصر - من خلال الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية - للمنظومة الطبية فى تنزانيا، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة التنزانية على تنفيذ خططها لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمواطنيها.

وأبرز السفير، فى هذا الإطار المساعدات الطبية التى قدمتها مصر لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية التنزانية، والقوافل الطبية المصرية التى تم ايفادها إلى تنزانيا فى العديد من التخصصات خلال السنوات الماضية، والخبراء والأطباء المصريين الذين تم إيفادهم للعمل بعدد من المستشفيات التنزانية، إضافة إلى الدعم الفنى الذى تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر الطبية التنزانية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات.

من جانبه، أعرب المفتش العام للشرطة التنزانية سيمون سيرو، خلال حفل تسليم المساعدات عن شكره لمصر على الدعم المقدم من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لمستشفى الشرطة بدار السلام، والذى يأتى استمرارًا للدعم الذى سبق تقديمه للمستشفى فى سنوات سابقة، مشيدًا كذلك بالدعم والمساعدات التى تقدمها مصر لقطاع الصحة فى تنزانيا، وهو ما يسهم فى رفع قدرة المنظومة الطبية فى البلاد.