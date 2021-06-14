وقال القصير إن مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين تشمل ما يلى:
1- تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية، وتمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويا.
وأوضح أنه تم إضافة عنصر تحفيزى لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة.
وأوضح أنه يبلغ إجمالى التمويل لهذه الفئة من 6 - 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالى أكثر من 600 مليون جنية سنوياً).
2- يتم إعداد خطة لتحديث الرى الحقلى فى مساحة 3.7 مليون فدان فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى.
3- خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر، وتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كإجمالى مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية.
4- مبادرة دعم الصيادين، المبادرة الرئاسية "بر أمان" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال حماية ورعاية عمال الصيد، حيث تم تحديد أعداد المستفيدين والبالغ عددهم 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القصير يستعرض المبادرات المقدمة للمزارعين بمجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.