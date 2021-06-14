القصير يستعرض المبادرات المقدمة للمزارعين بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، مبادرات البنك المركزى، التى تقدمها الدولة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية.





وقال القصير إن مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين تشمل ما يلى:

1- تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية، وتمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويا.

وأوضح أنه تم إضافة عنصر تحفيزى لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة.

وأوضح أنه يبلغ إجمالى التمويل لهذه الفئة من 6 - 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالى أكثر من 600 مليون جنية سنوياً).

2- يتم إعداد خطة لتحديث الرى الحقلى فى مساحة 3.7 مليون فدان فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى.

3- خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر، وتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كإجمالى مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية.

4- مبادرة دعم الصيادين، المبادرة الرئاسية "بر أمان" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال حماية ورعاية عمال الصيد، حيث تم تحديد أعداد المستفيدين والبالغ عددهم 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.