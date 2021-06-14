النشرة المرورية.. زحام أعلى وصلة المريوطية والأوتوستراد بديلا عن الكورنيش

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى مدخل طريق الإسكندرية الصحراوى للمتجه إلى مناطق محرم بك، وفى طريق الجيش عند منطقة بير مسعود والمنشية، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية، تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وتابع أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق وصلة المريوطية بسبب الأعمال أعلى منطقة ترسا، وأحجام أعلى الأوتوستراد للقادم من كارفور ومتجه للبساتين ودار السلام والمنيب، ومدخل نفق السلام للمتجه إلى مناطق المرج.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، عدا بعض الأحجام فى شارع النيل للقادم من شارع مراد ومجلس الدولة ومتجه لنفق العجوزة، ناصحا بسلوك مناطق الدقى وكوبرى الدقى.

وأوضح أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود أحجام بكورنيش النيل للقادم من الملك الصالح وجاردن سيتى ومتجه لمناطق المعادى، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد، مشيرا إلى وجود أحجام أعلى كوبرى العاشر للقادم من الفسطاط ومتجه لمناطق أثر النبى، ووجود أحجام بكوبرى الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ولفت إلى وجود أحجام بكوبرى الحلمية للقادم من مناطق مصر الجديدة، ومتجه إلى مناطق الحلمية والمطرية وإمكانية استخدام كوبرى سراى القبة، موضحا وجود أحجام أعلى مطلع كوبرى الجيش فى الكيلو 4.5 للقادم من مناطق شارع الثروة ومتجه لمناطق التجمع، ناصحا باستخدام محور المشير.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام بمناطق وسط المدينة، ناصحا باستخدام نفق الأزهر وشارع الجيش بديلا عن شارع الأزهر ومناطق الموسكى والعتبة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو9090"، بوجود كثافات مرتفعة نسبيا أعلى كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، ناصحا كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.